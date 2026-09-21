السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع الكبير السيد موسى الشبيري الزنجاني

وفيما يلي نص البيان:بسم الله الرحيم(إنا لله وإنا إليه راجعون)إن رحيل المرجع الكبير فقيه أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) آية الله الحاج السيد موسى الشبيري الزنجاني (رضوان الله عليه) مصيبة مؤلمة وخسارة عظيمة.قد كان الفقيد ـ الذي أمضى كل عمره المبارك في سبيل التحقيق والتعليم ـ من كبار العلماء الأعلام، ومن أساطين الحوزة العلمية في قم، ومن المصاديق البارزة للعالم الرباني.وستبقى آثاره العلمية القيّمة وسائر خدماته الدينية تراثاً نفيساً، كما سيبقى سلوكه ومنهجه العملي دائماً أنموذجاً خالداً لأهل العلم.أعلى الله مقامه الشريف وحشره مع أجداده الطيبين الطاهرين.وإني أتقدم ـ مع بالغ الأسى والأسف ـ بالتعزية في هذه المصيبة العظيمة إلى الساحة لحضرة ولي العصر أرواحنا فداه، وإلى الحوزات العلمية، وإلى ذوي الفقيد السعيد المحترمين، ولا سيما أنجاله الأعزاء المكرمين، وإلى عموم المؤمنين، وأسأل الله تعالى للجميع الصبر الجميل والأجر الجزيل.ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي .