طرح هور الدلمج فرصة استثمارية

وأوضح مدير في شبر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن " قررت في اجتماعها الأخير طرح فرصة استثمارية مستدامة بعد إعداد الخطط الكافية"، مشيراً إلى أن "مساحته تبلغ نحو 120 ألف دونم تتقاسمها محافظتا وواسط إذ يعدُّ ثروة اقتصادية وبيئية كبيرة".وبين أن "الخطوات التي ستنتهجها الهيئة تتمثل بإنشاء منصة بيانات مشتركة لإدخال المعلومات والمحددات واشتراطات الجهات القطاعية بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة وغيرها من إجراءات ضرورية تهدف إلى نجاح العملية"، مؤكداً أن " الدلمج يضم مسطحات مائية واسعة ويتميز بتنوع إحيائي كبير ويعدُّ من أبرز محطات استراحة الطيور المهاجرة لذلك سيكون فرصة استثمارية هامة".وفي سياق آخر لفت إلى "قيام هيئة الاستثمار في الديوانية بعقد سلسلة من الندوات المتعلقة بالتحول الرقمي والأتمتة الإلكترونية في إطار السعي لرفع كفاءة الأداء عبر إنشاء البرامج التقنية التي تسهم في الحدِّ من الروتين الإداري وتساعد على تحديث بيانات المشاريع الاستثمارية وتقليل الإجراءات السائدة وغيرها من فوائد تصب في تطوير القطاع الاستثماري".