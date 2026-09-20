الأنبار تكشف تفاصيل ما حدث للصهاريج في منفذ الوليد الحدودي

كشف للمنافذ والكمارك الحدودية، تفاصيل ما حدث للصهاريج في منفذ الحدودي.

وقال في حديث لـ ، "ما حدث في منفذ الحدودي مع كان سببها قيام الجانب السوري بدفع إعداد كبيرة للصهاريج في نفس الوقت وبعد ذلك وجّه دبوس بضرورة عبور الصهاريج العائدة من سوريا إلى وتسهيل حركة مرورها".

وأضاف "كان السبب وراء ذلك هو الزخم الحاصل هناك".

وكان عدد من سائقي الصهاريج ناشدوا بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم بعد احتجازهم في المنفذ ثلاثة أيام وسط ظروف صعبة.