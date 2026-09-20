وفاة مرجع ديني في مدينة قم

أفاد مصدر مطلع، بوفاة المرجع الديني السيد موسى الشبيري في مدينة قم الإيرانية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "توفي المرجع الديني آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني في مدينة قم".

وأضاف أن "المرجع الراحل سبق وأن درس في مدينة على يد السيد اليزدي والسيد والسيد ".