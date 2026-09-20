وفاة طفلة سقطت في بئر بمحافظة نينوى

وقال المصدر في حديث لـ ، "نجاح عملية إنقاذ الطفلة هاجر من البئر في قرية الشرائع بناحية الكوير وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة أثناء نقلها".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأحد، بسقوط طفلة في بئر بمحافظة ، مشيرا الى أن الدفاع المدني استنفر جهوده لإنقاذها.