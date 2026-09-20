إقليم كردستان العراق يكشف عن توحيد "قوات البيشمركة"

أعلنت رئاسة إقليم ، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين سيشهد الإعلان عن توحيد قوات البيشمركة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إنه "تحت إشراف رئيس ، تُجرى مراسم الإعلان عن توحيد قوات البيشمركة غداً الاثنين". ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل.