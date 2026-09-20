العراق وسوريا يبحثان آليات تعزيز التبادل التجاري

بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، ونظيره السوري بدوي، آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت المنافذ في بيان، "استنادا لتوجيهات رئيس بتنويع مصادر التجارة والاقتصاد والانفتاح على دول الجوار والإقليم والعالم، أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، اليوم، زيارة ميدانية إلى منفذ الحدودي في ، للاطلاع المباشر على واقع العمل ومتابعة الإجراءات المتخذة لتطوير أداء المنفذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وحركة التبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية".

وشهدت الزيارة وفق البيان عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنفذ، جرى خلاله استعراض واقع العمل وآليات التنسيق بين الجهات الساندة، ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه انسيابية الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الرقابة والسيطرة الحدودية.



كما أجرى الفريق الوائلي جولة ميدانية شملت أروقة المنفذ وساحاته ومرافقه الحيوية، للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى جاهزية المنشآت والخدمات من اجل التنسيق مع المحافظة لاكمالها، وتم متابعة حركة الشاحنات، والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي تسهم في تطوير العمل ورفع كفاءة عمل المنفذ.



وعلى هامش الزيارة، التقى الوائلي رئيس للمنافذ والجمارك في الجانب السوري بدوي، والكادر المتقدم في الهيئة العامة السورية حيث تم بحث عدد من الملفات المشتركة التي تتعلق بتطوير ورفع كفاءة عمل منفذ الوليد/ ، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وكذلك العمل على استئناف عبور المسافرين بعد إكمال الصالات والطرق اللازمة في قادم الايام، فضلاً عن مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل انسيابية الشاحنات الخاصة بالتبادل التجاري والترانزيت.



من جانبه، أكد الجانب السوري أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يعزز حركة العبور والتبادل التجاري، ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين والجمهورية العربية السورية.



