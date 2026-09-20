العراق وسوريا يبحثان آليات تعزيز التبادل التجاري

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع بحسم شواغر التشكيلة الحكومية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576560-639255239787358817.jpeg
العراق وسوريا يبحثان آليات تعزيز التبادل التجاري
محليات
2026-09-20 | 13:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
116 شوهد
بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق
عمر عدنان الوائلي
، ونظيره السوري
قتيبة
بدوي، آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقالت المنافذ في بيان، "استنادا لتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء
بتنويع مصادر التجارة والاقتصاد والانفتاح على دول الجوار والإقليم والعالم، أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق
عمر عدنان الوائلي
، اليوم، زيارة ميدانية إلى منفذ
الوليد
الحدودي في
محافظة الأنبار
، للاطلاع المباشر على واقع العمل ومتابعة الإجراءات المتخذة لتطوير أداء المنفذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وحركة التبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية".
وشهدت الزيارة وفق البيان عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنفذ، جرى خلاله استعراض واقع العمل وآليات التنسيق بين الجهات الساندة، ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه انسيابية الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الرقابة والسيطرة الحدودية.
كما أجرى الفريق الوائلي جولة ميدانية شملت أروقة المنفذ وساحاته ومرافقه الحيوية، للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى جاهزية المنشآت والخدمات من اجل التنسيق مع المحافظة لاكمالها، وتم متابعة حركة الشاحنات، والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي تسهم في تطوير العمل ورفع كفاءة عمل المنفذ.
وعلى هامش الزيارة، التقى الوائلي رئيس
الهيئة العامة
للمنافذ والجمارك في الجانب السوري
قتيبة
بدوي، والكادر المتقدم في الهيئة العامة السورية حيث تم بحث عدد من الملفات المشتركة التي تتعلق بتطوير ورفع كفاءة عمل منفذ الوليد/
التنف
، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وكذلك العمل على استئناف عبور المسافرين بعد إكمال الصالات والطرق اللازمة في قادم الايام، فضلاً عن مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل انسيابية الشاحنات الخاصة بالتبادل التجاري والترانزيت.
من جانبه، أكد الجانب السوري أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يعزز حركة العبور والتبادل التجاري، ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين
العراق
والجمهورية العربية السورية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
اتحاد الغرف التجارية يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع بعثة الاتحاد الأوروبي
04:56 | 2026-08-16
وزير التجارة من واشنطن لـ السومرية: العراق يتجه لزيادة التبادل التجاري مع امريكا وتوطين الصناعات
17:30 | 2026-07-14
العراق وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين
08:51 | 2026-09-02
العراق وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتطوير التعاون البرلماني
06:57 | 2026-08-19
العراق
سوريا
عمر عدنان الوائلي
محافظة الأنبار
الهيئة العامة
مجلس الوزراء
عمر عدنان
مجلس الو
الجمارك
مجلس ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"الكرامة خط أحمر".. انسحاب الوفد المصري من "مهرجان نينوى السينمائي" في الموصل
فن وثقافة
43.17%
07:01 | 2026-09-19
"الكرامة خط أحمر".. انسحاب الوفد المصري من "مهرجان نينوى السينمائي" في الموصل
07:01 | 2026-09-19
تحذير أمني أمريكي واسع في ست دول بينها العراق
دوليات
20.73%
01:30 | 2026-09-20
تحذير أمني أمريكي واسع في ست دول بينها العراق
01:30 | 2026-09-20
لأول مرة منذ وقت.. الدولار يتخطى الـ160 الفا
اقتصاد
19.5%
03:45 | 2026-09-19
لأول مرة منذ وقت.. الدولار يتخطى الـ160 الفا
03:45 | 2026-09-19
القضاء المصري يحسم مصير فيلم "الست" لأم كلثوم
فن وثقافة
16.6%
12:19 | 2026-09-19
القضاء المصري يحسم مصير فيلم "الست" لأم كلثوم
12:19 | 2026-09-19
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-20
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-20
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-20
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل لو؟ 14-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-19
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
Live Talk
عالم الشاي العراقي بين اختلاف الأنواع وتنوع الأذواق - الحلقة ١١٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
استديو Noon
سجى نون 15-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-15
اخترنا لك
وفاة مرجع ديني في مدينة قم
17:33 | 2026-09-20
الأنبار تكشف تفاصيل ما حدث للصهاريج في منفذ الوليد الحدودي
17:15 | 2026-09-20
وفاة طفلة سقطت في بئر بمحافظة نينوى
15:51 | 2026-09-20
في نينوى.. طفلة تسقط في بئر والدفاع المدني يتدخل لإنقاذها
15:03 | 2026-09-20
إقليم كردستان العراق يكشف عن توحيد "قوات البيشمركة"
14:28 | 2026-09-20
خبر يخص رواتب الموظفين
11:49 | 2026-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.