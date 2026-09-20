تفاصيل جديدة حول تثبيت العقود والاجراء اليوميين

وقال رئيس اللجنة ، في مؤتمر صحفي عقده في ، بمشاركة نواب اللجنة، وتابعته ، إن "الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية أفضت إلى تسجيل بعض الملاحظات، والتوصل إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في الموازنة العامة لعام 2027".وأضاف أن "البرلمان عازم على تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء وإلغاء أي مدة زمنية"، موضحًا أن "هناك مقترحًا بأن يشمل التثبيت من لديهم خدمة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات".وبين أن " أصرت على أن يكون التثبيت شاملًا لجميع موظفي العقود والأجراء في جميع القطاعات، بما فيها الشركات الرابحة والخاسرة، وإجراء المناقلة اللازمة".وتابع: "نحن مهتمون في مجلس النواب بإجراء المناقلة، وفي حال وصول الموازنة من الحكومة من دون إجراء المناقلة، سنوفر الغطاء للأموال لإجراء المناقلة اللازمة".