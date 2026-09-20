في نينوى.. طفلة تسقط في بئر والدفاع المدني يتدخل لإنقاذها

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بسقوط طفلة في بئر بمحافظة ، مشيرا الى أن الدفاع المدني استنفر جهوده لإنقاذها.

وقال المصدر في حديث لـ ، "توجهت فرق الدفاع المدني إلى منطقة الكوير، موقع حادثة سقوط طفلة في البئر وهي حاليا تبذل جهودا كبيرة وسخّرت جميع الإمكانات المتاحة في سبيل إنقاذها". وأضاف المصدر أنه "لغاية الان الطفلة على قيد الحياة".