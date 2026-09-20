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وفاة طفلة سقطت في بئر بمحافظة نينوى
محليات
2026-09-20 | 15:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
195 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بوفاة طفلة سقطت في بئر بمحافظة
نينوى
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "نجاح عملية إنقاذ الطفلة هاجر من البئر في قرية الشرائع بناحية الكوير وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة أثناء نقلها".
وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأحد، بسقوط طفلة في بئر بمحافظة
نينوى
، مشيرا الى أن الدفاع المدني استنفر جهوده لإنقاذها.
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