النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً بـ (120) معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً مُؤلَّفاً في ، انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة والتسجيل العقاري في ، وتمكَّن بعد التحرّي والتدقيق والمُتابعة من ضبط (8) من موظفي المُديريَّتين، مبينة أنه تمَّ ضبط (120) معاملة تخصيص قطع أراضٍ مُزوَّرة بحوزة المتهمين"، لافتةً إلى "حدوث حالات تزوير وتلاعب في معاملات تخصيص قطع الأراضي المباعة عن طريق المزايدة العلنيَّة وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار رقم (21 لسنة 2013)".وأضافت إنَّ "المُتَّهمين قاموا بترويج المُعاملات المُزوَّرة التي لا تحمل وارد مُديريَّة في المُحافظة؛ لقاء الحصول على عطيةٍ أو منفعةٍ، وأنَّهم بفعلهم هذا قد أخلّوا بواجبات الوظيفة العامَّة"، مُوضحةً أنَّ " المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وأصدر أوامر قبض بحقّ عددٍ من المُتَّهمين الآخرين، وفقاً لأحكام المادتين (298 -307) من قانون العقوبات".