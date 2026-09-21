الحوزة العلمية في النجف الأشرف تعلن الحداد وتعطل دروسها

وجاء في البيان الرسمي للحوزة الذي تلقت " " نسخة منه:بسم الله الرحيم(إنا لله وإنا إليه راجعون)"حداداً على رحيل فقيد العلم والتقى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني، تُعطّل دروس الحوزة العلمية في الأشرف بقية أيام هذا الأسبوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ".ويأتي هذا الإعلان بعد وفاته في مدينة قم الإيرانية عن عمر ناهز 98 عاماً إثر وعكة صحية ألمت به.