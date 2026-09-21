محكمة السليمانية تؤجل محاكمة لاهور شيخ جنكي

وكان من المقرر عقد الجلسة يوم أمس الأحد (20 أيلول/سبتمبر)، إلا أن المحكمة قررت إرجاءها، وحددت يوم الخميس الموافق 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 موعداً لعقد الجلسة المقبلة.وشهد يوم الخميس الماضي (17 أيلول/سبتمبر) انعقاد جلسة للاستماع إلى أقوال شيخ ، وشقيقه پولاد شيخ جنكي، بالإضافة إلى ريبوار حامد.وعقب تلك الجلسة، أوضح للصحفيين رفض لاهور شيخ جنكي وپولاد شيخ جنكي وريبوار حامد جملةً وتفصيلاً لجميع التهم الموجهة إليهم.ووجه فريق الدفاع انتقادات لإجراءات المحكمة، مشيراً إلى تقديم طلبات رسمية لاستقدام تسجيلات المراقبة وأدلة أخرى لتفنيد التهم، إلا أن المحكمة لم تستجب لتلك الطلبات حتى الآن.