التربية تقرر امتحانا تعويضيا للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية

– محليات



وافقت ، اليوم الاثنين، على السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية، المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني بدرس واحد فقط، بأداء التعويضي يوم الاحد الموافق 27 ايلول 2026، للعام الدراسي 2025-2026.





فيما عممت الوزارة، القرار على للتربية في المحافظات كافة، باستثناء ، لاتخاذ ما يلزم وتنفيذ القرار وفق الضوابط المعتمدة. وجاءت الموافقة بتوجيه من وزير التربية ، لإتاحة الفرصة امام الطلبة المشمولين لأداء امتحان المادة التي تغيبوا عنها.فيما عممت الوزارة، القرار على للتربية في المحافظات كافة، باستثناء ، لاتخاذ ما يلزم وتنفيذ القرار وفق الضوابط المعتمدة.

