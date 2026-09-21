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جدل "الجندر" في العراق يعود.. استبيان "مشبوه" يروج ومنظمات محلية متورطة!
محليات
2026-09-21 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
620 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
حذر عضو
مجلس النواب
، سعد
العوادي
، اليوم الاثنين، من تحركات لبعض منظمات
المجتمع المدني
تضمنت الترويج لمفاهيم "الجندر" وتجاوز التصنيف الثنائي الطبيعي للأنثى والذكر، داعياً القضاء والجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ إجراءات فورية بحقها.
وقال
العوادي
خلال مؤتمر صحفي، إن رصداً أُجري مؤخراً لتحرك جديد لبعض منظمات
المجتمع المدني
المحلية تضمن الترويج لمفاهيم الجندر عبر استبيان أُعد تحت عنوان (مكافحة الفساد)، حيث أُدرجت فيه خانة ثالثة في السؤال الخاص بالجنس بجانب (ذكر) و(أنثى) تحت مسمى (أفضل عدم الإجابة)، معتبرًا إياه خياراً يمثل التفافاً وترويجاً صريحاً لهويات جندرية تعارض قيم المجتمع.
وبين العوادي أن هذا الاستبيان صممه ائتلاف يضم تسع منظمات مجتمع مدني محلية تنشط في عدة محافظات عراقية، وبدعم مباشر من منظمة "أوكسفام" الدولية التي تتبنى استراتيجياً نشر التحليل الجندري وتعرف نفسها كحركة نسوية تهدف لتفكيك البنى الاجتماعية والأسرية التقليدية ودعم العابرين جنسياً وتمويل الجمعيات الساعية لتغيير القوانين بما يخدم هذا التوجه.
وأكد أن هذا النشاط يُعد مخالفة صريحة للتشريعات العراقية، ولا سيما أحكام
قانون التعديل الأول
لقانون مكافحة البغاء رقم (22) لسنة 2024، الذي يحظر نشاط أي منظمة مجتمع مدني تروج للجندر أو الشذوذ الجنسي ويخضعها للمساءلة الجنائية والإدارية.
وفي ختام المؤتمر، طالب العوادي الادعاء العام بالتحرك الفوري وتحريك الدعوى الجزائية بحق المنظمات التسع والجهات الداعمة لها، كما طالب القوى النيابية واللجان المختصة بمتابعة تطبيق التشريعات النافذة وإلزام دائرة المنظمات غير الحكومية بحظر عمل هذه المنظمات وسحب ترخيصها وفقاً للقانون، مؤكدًا أن العمل الإنساني والتنموي في
العراق
يجب أن يحترم القوانين الوطنية والخصوصية القيمية والأخلاقية، مع رفض استغلال ملفات مثل "مكافحة الفساد" أو "التنمية" كغطاء لتمرير هذه الممارسات.
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