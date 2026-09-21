القضاء يسترد 51 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

وذكر إعلام في بيان أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد وإداري، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.وأضاف البيان أن الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة هذه المبالغ الكبيرة، مؤكدةً استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.