بغداد على موعد مع أطول مجسر في العاصمة.. افتتاح مرتقب لمشروعين

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأمانة تواصل إنجاز مشاريع المجسرات التي باشرت بها خلال العام الماضي، وفي مقدمتها مجسر ساحة عنتر، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 50 بالمئة، فضلاً عن أعمال مماثلة بنسب إنجاز متفاوتة".وأكد، أن "أعمال مشروع مجسر ساحة عنتر ستنتهي في شهر آذار من العام المقبل، وهو من أطول المجسرات في العاصمة ، وسيسهم في فك عقدة مرورية، فضلاً عن توفير ممرات جديدة مع مقتربات المجسر".وأضاف، أن "المجسر الثاني يقع في قطاع 55 بمدينة ، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 65 بالمئة، ومن المؤمل افتتاحه العام المقبل".وأشار إلى أن "العمل مستمر في مجسر ، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 25 بالمئة، وسينجز ضمن التوقيتات المحددة"، مؤكداً أن "الأعمال في مشاريع المجسرات مستمرة ولا توجد أي مشكلة تعيق تنفيذها".