السحر يصلك للمنزل.. الإطاحة بمتهم يمارس أعمال الشعوذة بطريقة "الدليفري"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "من خلال قسم شرطة الثالث ومركز شرطة والاستخبارات، القت قيادة شرطة القبض على متهم يقوم بتوصيل أعمال السحر والشعوذة بطريقة (الدليفري)".وتابعت: "جاءت عملية القبض بعد رصد نشاط المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستدراجه إلى موقع محدد، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه وضبط بحوزته طلاسم ومخطوطات تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة".ولفتت الى انه "خلال التحقيق معه تبين قيامه بإيهام المواطنين واستدراجهم من خلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب والاحتيال عليهم"، مشيرة الى انه "تم إيداعه التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً".