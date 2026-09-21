السومرية نيوز تنشر توصيات ازمة الوقود التي صوت عليها مجلس النواب اليوم

ووفقا لبيان فقد نصت التوصيات على:-إعادة النظر بقرار 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات-وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار ازمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات.-تقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب يتضمن حجم الانتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.-وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة الى الاستيراد.-تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولا الى محطات ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.-تكفل والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري الى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ.-إعادة النظر في الكوادر المتقدمة في بحسب الاختصاص.-إعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة الى المزارعين والفلاحين.-معالجة مشكلة المشتقات النفطية في من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل .-مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.-إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وابعاد الشركات المتلكئة.