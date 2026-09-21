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السومرية نيوز تنشر توصيات ازمة الوقود التي صوت عليها مجلس النواب اليوم
محليات
2026-09-21 | 10:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,850 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، على توصيات ازمة الوقود التي صوت عليها
مجلس النواب
اليوم.
ووفقا لبيان
مجلس النواب
فقد نصت التوصيات على:
-إعادة النظر بقرار
مجلس الوزراء رقم
429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات
-وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار ازمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات.
-تقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب يتضمن حجم الانتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.
-وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة الى الاستيراد.
-تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولا الى محطات
التعبئة
ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.
-تكفل
لجنة النفط
والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري الى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ.
-إعادة النظر في الكوادر المتقدمة في
وزارة النفط
بحسب الاختصاص.
-إعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة الى المزارعين والفلاحين.
-معالجة مشكلة المشتقات النفطية في
إقليم كردستان
من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل
الشتاء
.
-مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
-إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وابعاد الشركات المتلكئة.
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