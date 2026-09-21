بيان من التعليم العالي يخص المواطنين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم فتح باب المقابلات الخاصة مع للمواطنين، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أيلول، في مقر الوزارة الكائن في الباب الشرقي/ المجمع التربوي".وأضافت ان "المراجعة واستلام الطلبات تبدا في تمام الساعة الثامنة صباحاً وسيكون الحد الأقصى للطلبات المستلمة (2000) طلب فقط، ولن يتم استلام أي طلب بعد استكمال هذا العدد".وذكرت انه "يستوجب إحضار المستمسكات الثبوتية الرسمية مع أصل الطلب المقدم ورقم الهاتف المباشر"، معربة عن املها "من الجميع الالتزام بالتنظيم والإرشادات لضمان تقديم أفضل خدمة للمراجعين".