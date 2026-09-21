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صدور حكم قضائي على جمال الكربولي
محليات
2026-09-21 | 12:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
537 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، حكما على المدان
جمال الكربولي
بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بشأن قضية
الهلال الأحمر
.
وتضمن القرار الزام
الكربولي
بدفع أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار إلى جمعية
الهلال الأحمر العراقي
.
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