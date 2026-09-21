صدور حكم قضائي على جمال الكربولي

– محلي

اصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، حكما على المدان بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بشأن قضية .

وتضمن القرار الزام بدفع أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار إلى جمعية .

