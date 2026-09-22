حريق كبير في معمل كبريت المشراق وفرق الدفاع المدني تستنفر (صور)

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في خزان كبير للكبريت بسعة 500 طن داخل معمل كبريت المشراق في ، بسبب اعمال لحام في الخزان".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحريق بمتابعة لحظية من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني في محافظة العميد خالد ثروت سعيد".