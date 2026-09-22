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حريق كبير في معمل كبريت المشراق وفرق الدفاع المدني تستنفر (صور)
محليات
2026-09-22 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
343 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في خزان كبير للكبريت بمحافظة
نينوى
، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني لاخماده.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "حريقا اندلع في خزان كبير للكبريت بسعة 500 طن داخل معمل كبريت المشراق في
محافظة نينوى
، بسبب اعمال لحام في الخزان".
وأضاف ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحريق بمتابعة لحظية من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي
محسن كاظم علك
وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني في محافظة
نينوى
العميد خالد ثروت سعيد".
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