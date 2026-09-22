‏ هيئة الإعلام: إطلاق أول دفعة من أجهزة ستارلنك خلال أيام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تواصل متابعة ملف الشحنات المتوقفة من أجهزة شركة ستارلنك الواردة إلى ، بالتنسيق مع والجهات المعنية، بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وتسريع وصول الأجهزة إلى المستخدمين".وأكدت ان "التأخير الذي شهدته بعض شحنات الأجهزة لم يكن متعلقاً بإجراءات والاتصالات، وإنما باستكمال شركة ستارلنك لمتطلبات نظام الإسكودا، وقد عملت الهيأة على متابعتها والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إنجازها".وبينت ان " التنفيذي للهيئة بليغ أبو كلل بحث في وقت سابق مع وزير المالية تعزيز التنسيق مع الهيأة العامة للجمارك، والعمل على تبسيط إجراءات دخول الأجهزة والمعدات الاتصالية المستوفية للمتطلبات والموافقات المعتمدة، بما يسرّع دخولها إلى السوق العراقية، ويسهم في حماية السوق والحد من دخول المعدات غير الخاضعة للضوابط والمواصفات الفنية"، موضحة ان "الشركة أكملت خلال الأسبوع الماضي جميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالإدخال الجمركي والتعامل الضريبي، بما يتيح استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بدخول أجهزتها إلى السوق العراقية".وذكرت "من المؤمل إطلاق الدفعة الأولى من أجهزة ستارلنك المخصصة لمستخدمين في العراق، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات ذات الصلة"، لافتة إلى أن "معالجة المتطلبات القانونية والإجرائية وضعت ملف دخول أجهزة في مساره الصحيح، ومن شأنها أن تسهم في تسريع دخول الشحنات المقبلة وانسيابية وصول الأجهزة إلى المستخدمين".