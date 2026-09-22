فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع في كرفانات بالمنطقة الخضراء

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع داخل كرفانات عدد 2 تابعات الى في ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق"، مشيرة الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".