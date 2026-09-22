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بالصور.. الحزمة الأولى لتسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد
محليات
2026-09-22 | 04:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
636 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت
وزارة النقل
، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الحزمة الأولى لتسهيل دخول المسافرين إلى
مطار بغداد
.
وقال مدير
مطار بغداد الدولي
الكابتن حارث
العبيدي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "عملاً بتوجيهات وزير النقل وهب الحسني، بتقديم تسهيلات وخدمات أفضل للمواطنين في عموم تشكيلات الوزارة، تم اطلاق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل وتبسيط دخول المسافرين إلى المطار، ضمن خطة تهدف إلى تقليل أوقات الانتظار وتحسين انسيابية حركة الدخول".
وأضاف ان "الإجراءات الجديدة تضمنت إبقاء المسافر داخل مركبته أثناء التفتيش الأمني عند بوابات الدخول، بدلاً من النزول منها، مع اعتماد مفارز الـK9 في عمليات التفتيش، بما يسهم في تسريع إجراءات الدخول وتقليل الزحام أمام بوابات المطار"، موضحا ان "هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطة التسهيلات، على أن تخضع نتائج تطبيقها للمتابعة والتقييم الميداني، تمهيداً للانتقال إلى مراحل أخرى من تبسيط الإجراءات، بما يعزز انسيابية دخول المسافرين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المتطلبات الأمنية".
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