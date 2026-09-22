الصحة تستأنف البت بإحالات الأدوية المتأخرة وتشكل لجنة لتعزيز الأمن الدوائي

وأكد ، خلال لقائه ممثلي عدد من شركات الأدوية العالمية، "أولوية توفير الأدوية الحيوية والتخصصية لاسيما أدوية والأدوية البيولوجية وعلاجات الأمراض النادرة والمستعصية".كما وجه "بتشكيل لجنة عليا مشتركة بين والشركات الدوائية العالمية، لمتابعة الملفات المشتركة ومعالجة التحديات الإدارية والتنفيذية، بما يسهم في تسريع تجهيز الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي في ".