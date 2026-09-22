وقالت الهيئة في كتاب له، "استناداً اً إلى الصلاحيات المخولة لهذه الهيئة بموجب الأمر التشريعي رقم (٦٥) لسنة ۲۰۰٤ النافذ، وانطلاقاً من دورها التنظيمي في ضبط المشهد الإعلامي العراقي وتعزيز مهنية الخطاب الإعلامي وموضوعيته، وحرصاً منها على مواكبة المناسبات الوطنية بما يليق بمكانتها، تدعو هذه الهيئة جميع المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية إلى تخصيص مساحات وبرامج بث وتغطيات إعلامية شاملة لمناسبة يوم السيادة الوطني العراقي الموافق (٣٠ أيلول ٢٠٢٦)".وأضاف الكتاب: "تأتي هذه المناسبة محطة سيادية بارزة، إذ يمثل الثلاثون من أيلول استحقاقاً وطنياً يجسد اكتمال انتقال الملف الأمني إلى المؤسسات العراقية، وتوحيد القرار الأمني، وصولاً إلى مرحلة الاعتماد الذاتي الكامل في إدارة الشأن الأمني دون الحاجة إلى إسناد خارجي".وتابع: "كما يعكس هذا اليوم انتقال العلاقة مع من الإطار العسكري إلى شراكة ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يرسخ استقرار الدولة وهيبتها وحضورها الإقليمي والدولي".وأكدت الهيئة، "ضرورة أن تتسم التغطيات الإعلامية بالرصانة والعمق المهني، عبر:1.استضافة النخب السياسية والأكاديمية والفكرية والقيادات الأمنية والعسكرية.2.تسليط الضوء على الأبعاد الوطنية والسياسية والأمنية للمناسبة.3.تعزيز الفهم المجتمعي بمفهوم السيادة ومسؤولية الدولة في حمايتها وصون قرارها المستقل".ودعت "جميع القنوات والمنصات والمنابر الإعلامية إلى المساهمة في نشر الوعي بهذه المناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الهاشتاك الموحد #أيلول_يوم_السيادة_الوطني) وذلك عبر شاشاتها وحساباتها الرسمية ومنصاتها الرقمية كافة، بما يسهم في تعزيز وتوحيد الخطاب الإعلامي الوطني".