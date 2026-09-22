كردستان.. تسمم عشرات الأشخاص بعد تناول وجبة "شاورما"

وقال مصدر محلي لـ ، إن نحو 60 شخصاً أصيبوا بحالات تسمم بسبب تناول الشاورما في إحدى أكشاك الأكل السريع في سوق فرمانبران.ولم يكشف المصدر مزيداً من التفاصيل.