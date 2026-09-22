العراق يرحب بقرار تخفيض اليابان مستوى الحذر من السفر لـ 8 محافظات عراقية

وذكرت الخارجية في بيان ورد لـ ، أنه "تُعرب وزارة الخارجيّة عن تقديرها لقرار الحُكُومة اليابانيّة خفض مُستوى التحذير الخاصّ بالسفر إلى المُستوى الثالث الذي يتضمّن إتاحة السفر والإقامة في الحالات الضروريَّة المُرتبِطة بجُهُود إعادة الإعمار والتنمية بالسفر إلى عدد من المحافظات العراقيّة، وهي: (بابل، وكربلاء، والنجف، والديوانيّة، والقادسيّة، والبصرة، والمثنى، وذي قار، وميسان)".وأشارت الوزارة الى ان "هذه الخطوة تُمثّل تطوُّراً إيجابيّاً في مسار العلاقات العراقيّة–اليابانيّة، ولاسيَّما في المجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة والتنمويّة والثقافيّة، وتعكس اهتمام الجانب اليابانيّ للتطوُّرات الميدانيّة والأمنيّة في ، وما يبذله من جُهُود لتهيئة بيئة أكثر مُلاءَمة لتعزيز حركة الوفود والشركات والاستثمارات والتعاون الدوليّ".وأكدت "استمرارها في التواصُل مع الدول الصديقة والشريكة، والعمل من أجل مُراجَعة وتحديث تقييمات السفر والتحذيرات المُتعلّقة به، بما يُعزّز انفتاح العراق على مُحِيطه الدوليّ".