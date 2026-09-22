العثور على مسيرة في الرضوانية.. سقطت في وقت سابق

وذكر المصدر لـ ، أنه "تم العثور على طائرة مسيطرة ضمن قرية المراسمة التابعة لقضاء الرضوانية"، مشيرا الى أن "المعلومات الاولية ان الطائرة كان سقوطها في وقت سابق نتيجة الاحداث السابقة".وتابع، أنه "تم رفعها ونقلها الى مكان امن كاجراء اصولي".