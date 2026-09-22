في بغداد.. إغلاق صيدلية وهمية وضبط أدوية مهربة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ، الثلاثاء، عن إغلاق صيدلية وهمية وضبط أدوية مهربة في .

وجاء في بيان للوكالة، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في من إلقاء القبض على متهم يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص، بعد مداهمة صيدلية وهمية في ببغداد، بالتنسيق مع والقوة الماسكة للأرض".

وأضاف البيان "جاءت العملية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، حيث أسفرت عن ضبط نحو (2000) قطعة دوائية مختلفة، من بينها (808) قطع مهربة وغير خاضعة للفحص الطبي الرسمي، بما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين".