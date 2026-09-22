الوائلي يؤكد من منفذ المنذرية: الرقابة الميدانية ستبقى حاضرة وبشكل مستمر

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، الثلاثاء، أن الرقابة الميدانية ستبقى حاضرة وبشكل مستمر، وذلك على هامش زيارته لمنفذ المنذرية.

وقالت الهيئة في بيان، "في إطار المتابعة الميدانية المباشرة وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق ، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية مفاجئة إلى منفذ المنذرية الحدودي في ، للاطلاع عن كثب على سير العمل ومتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية الصادرة عن للقوات المسلحة، والوقوف على مستوى الانضباط الوظيفي وأداء الدوائر العاملة في المنفذ".

وأضاف البيان "استهل الفريق الوائلي زيارته بجولة تفقدية شملت أروقة المنفذ وساحات الكشف والوزن والمواقع الخدمية، اطلع خلالها ميدانياً على إجراءات التفتيش والتدقيق الكمركي وآليات السيطرة على حركة البضائع والمسافرين، وأكد ضرورة إحكام الإجراءات الرقابية ومنع أي محاولات للتهريب أو التلاعب أو التجاوز على الضوابط النافذة.



وتابع البيان "كما ترأس اجتماعاً موسعاً ضم مدراء الدوائر العاملة وممثلي والرقابية في المنفذ، موجهاً بتشديد الإجراءات الرقابية، وعدم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات العاملة بما يضمن إحكام السيطرة الكاملة على حركة البضائع والمسافرين.



وشدد الوائلي على استمرار العمل على مدار 24 ساعة، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين والتجار وفق السياقات القانونية، بما يحقق انسيابية حركة التبادل التجاري وحماية المال العام.



وشهد الاجتماع حضور وفد من منفذ خسروي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير حركة التبادل التجاري وحركة المسافرين عبر المنفذين، وفق البيان.



وأكد رئيس الهيئة في ختام الزيارة أن الرقابة الميدانية ستبقى حاضرة وبشكل مستمر، مشيرا الى أن الزيارات المفاجئة ستتواصل دون سابق ، لمتابعة الأداء ومحاسبة المقصرين وتعزيز الانضباط، بما يرسخ هيبة الدولة ويفرض تطبيق القانون والضوابط في جميع المنافذ الحدودية.