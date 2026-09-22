القبض على متهم بقتل شخص في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام ، ممثلةً بقسم النصر والسلام، من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل أحد الأشخاص في جانب الكرخ، وذلك بعد ساعات قليلة من ".

وتابعت "جاءت العملية عقب ورود بلاغ إلى مفارز القسم يفيد بوقوع حادثة قتل، حيث باشر فريق العمل فوراً بإجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية مرتكبها".

واكملت "بفضل الجهود الميدانية المكثفة والمتابعة المستمرة، تمكنت المفارز من تحديد هوية المتهم ورصد مكان وجوده، ليجري إلقاء القبض عليه في أحد المواقع ضمن جانب الكرخ".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".