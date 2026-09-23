العراق يتجه لاعلان حالة الطوارئ

وقال النائب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "تصريف مياه المجاري والمياه الثقيلة ومخلفات المنشآت التابعة لوزارتي الصناعة والصحة في ، يمثل أحد أخطر مصادر التلوث التي تستهدف نهر دجلة في ".وأضاف أنَّ "اللجنة اطلعت على تقارير وصفها بالكارثية أعدتها دائرة العامة في بشأن نوعية مياه الشرب في مناطق جنوبي "، مبيناً أنَّ "نتائج الفحوصات أشارت إلى عدم صلاحية المياه للاستهلاك البشري".وأوضح الكلابي أنَّ "توصيات النيابي رقم (63) ستتضمن إعلان حالة الطوارئ القصوى وتفعيل برئاسة ، بهدف استنفار جهود الوزارات والدوائر الخدمية لمواجهة التلوث واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مصادر المياه".وبين أن "الإجراءات المقترحة تشمل كري وإبعاد مصبات مياه المجاري والمياه الثقيلة عنه، إلى جانب إعادة إحياء مشروع العطارية، الذي يبعد نحو 45 كيلومتراً شرقي بغداد، وتحويل المياه إليه بدلاً من تصريفها في الأنهار"، مشيرا إلى أنَّ "الخطة المتوسطة الأمد تتضمن إنشاء محطات لمعالجة المياه في منطقة العطارية، والإفادة منها في إحياء الأراضي الصحراوية والمنخفضات الموجودة هناك".وأكد أنَّ "الحلول متوافرة، لكنها تتطلب إلزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة.وفي محور آخر، يجري القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المختبريين العراقيين، المؤلف من 41 مادة، والمقدم من لجان العمل ومؤسسات ، والخدمة ، والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، والقانونية.وأكد النائب فاروق في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، "أهمية الإسراع بتشريع وإقرار القانون، بما يضمن الحقوق الوظيفية والمهنية للملاكات والكوادر المختبرية، ويتناسب مع مكانتهم العلمية ودورهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين".