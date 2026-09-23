رئيس الوزراء يوجّه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقي

وقالت لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ ، ان " وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، أخذ ما يلزم أصوليًا، بالتنسيق مع خلية بشأن الآتي:أولًا: وقفة في المؤسسات الحكومية والعامة، لاستذكار الشهداء وضحايا كجزء من الاحتفال بيوم السيادة العراقي.ثانيًا: حمل شارة على تُمثل يوم السيادة الوطنية، مثلًا (خارطة العراق أو خارطة العراق بألوان العلم العراقي أو أي تصميم آخر).ثالثًا: ترويج المحافظات كافة للاحتفال المحلي الرسمي والشعبي بيوم السيادة من خلال دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية جميعها.رابعًا: الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة، لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن الموضوع من خلال البرامج والأنشطة الشعبية.وذكرت دائرة واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "التوجيه جاء نظرًا لقرب موعد الاحتفال بيوم السيادة العراقي، الموافق، للأول من شهر تشرين الأول سنة 2026".