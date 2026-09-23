بغداد ترفع يومياً 10 آلاف طن من النفايات.. خطة لاستثمار ثلثها في انتاج الكهرباء

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "كمية النفايات التي ترفع يومياً في تتراوح بين 9 و10 آلاف طن"، مبينا ان "هناك خطة لإعادة تدويرها، فضلاً عن مشروع استثماري أحيل إلى إحدى الشركات المتخصصة لاستثمار 3 آلاف طن من النفايات وإنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء".وأضاف أن "الأمانة استكملت قطع أراضٍ خارج حدود محافظة ، وفق المحددات البيئية، في منطقتي والنهروان، وتمت إحالتها كمشاريع استثمارية بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة وهيئة الاستثمار الوطنية، إلى إحدى الشركات الصينية المتخصصة، ونعمل حالياً على إنجاز العقد والمباشرة باستثمار النفايات من خلال حرق 3 آلاف طن منها".وبين الجنديل أن "جميع النفايات ترفع بالجهد الذاتي لأمانة بغداد ودوائرها البلدية، التي تعمل على مدار 24 ساعة وبأربع وجبات عمل يومياً، باستثناء التي تعمل وفق عقد مع إحدى الشركات المتخصصة برفع النفايات".