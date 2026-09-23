مدير المرور من الانبار: قضينا على الروتين.. وأطول معاملة تنجز خلال ساعة

وقال سمير، في تصريح لـ ، "توجهنا اليوم إلى للاطلاع على الواقع الخدمي الذي تقدمه فنياً وميدانياً".وأضاف أن "الأعمال المقدمة كبيرة، بالنظر إلى العدد الكبير من المراجعين"، مبيناً أن "المعاملات أصبحت تنجز بسهولة ويسر بعيداً عن الصعوبات والروتين".وأشار إلى أن "المواطن لا يشعر عند مراجعته لمديرية المرور بطول فترة الانتظار، إذ إن أطول معاملة تكتمل خلال ساعة واحدة".وتابع مدير المرور العام: "ضمن خططنا افتتاح مواقع تسجيل جديدة لتقليل زخم المراجعات وتخفيف العبء عن المواطنين".