انتحار طالب شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانتحار شنقا شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "طالبا تولد 2007 انتحر باسلوب شنق نفسه داخل غرفته ضمن الشعلة".

وأضاف أنه "حسب ادعاء ذويه انه يعاني من ضغوطات نفسية بسبب الدراسة".