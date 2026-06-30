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خبر سار يخص كبار السن
محليات
2026-06-30 | 02:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,967 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، عزمها توسيع دائرة الشمول بمبادرة توزيع الأراضي بين مستفيدي شبكة الحماية.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية بالوزارة
كاظم
العطواني، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، انه "في مقدمة الفئات الجديدة التي ستشمل بالمبادرة، كبار السنِّ ممن لا يمتلكون
وحدات
سكنية"، مضيفاً أن "هناك لجاناً مختصة تعمل على إعداد البيانات وتحديد الضوابط والمعايير الخاصة بآلية الشمول، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية".
وبين أن "الوزارة قطعت شوطاً مهماً بتنفيذ هذا الملف خلال الأشهر الماضية، من خلال توزيع قطع أراضٍ سكنية بين شريحة الأرامل في العاصمة وعدد من المحافظات"، منوهاً بأن الأعمال تتم بالتنسيق المباشر مع
مكتب رئيس الوزراء
والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً عن الإدارات المحلية في المحافظات، لتوفير قطع الأراضي اللازمة للمشروع وتجاوز المعوقات الإدارية والفنية".
وذكر العطواني أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقضية إسكان الفئات الهشة باعتبارها أحد الملفات الأساسية المرتبطة بتحقيق الاستقرار الأسري"، عاداً "توفير السكن اللائق لمستفيدي شبكة الحماية، خطوة مهمة لتعزيز الأمن الاجتماعي، لا سيما أن شريحة كبيرة منهم تعاني لسكنها بالإيجار أو في مساكن غير ملائمة".
وأشار إلى أن "الوزارة تسعى من خلال البرنامج المذكور، إلى إيجاد حلول مستدامة للواقع السكني للفئات المشمولة برواتب شبكة الرعاية، من خلال منحها فرصة لامتلاك قطعة أرض يمكن أن تشكل أساساً لبناء مسكن دائم يضمن لها العيش الكريم، مفصحاً في السياق ذاته، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات جديدة وآليات تنفيذية خاصة بشمول الفئات الجديدة، والتي نوه بأنها ستتم حال استكمال التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة".
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