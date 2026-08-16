الحرارة تتجاوز الـ50 مئوية غدا.. ونصف الاسبوع سيشهد تغييرا مقبولا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الإثنين سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً٬ ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".وتابعت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً٬ والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 40كم/س في الأقسام الشرقية من مثيرة غبار خفيف٬ ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية والرؤية الأفقية(8-6) كم وفي الغبار (3-5) كم".وبينت أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 40 كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة غبار خفيف٬ ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العوم٬ والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي الغبار (3-5) كم".