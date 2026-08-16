تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في إقليم كردستان

وقال المتحدث باسم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة في سجلت إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في وأن المصاب هو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً ويقطن في قرية بازي التابعة لإدارة سوران المستقلة"، لافتاً إلى أن "الإصابة نتيجة ملامسته لحيوان مصاب وتوجه إلى المستشفى في مدينة بعد ظهور الأعراض عليه".وأوضح أن "حالة الاشتباه بالمرض وضعت موضع الاعتبار وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للتشخيص والتأكد من الإصابة والعلاج وأن المريض يخضع حالياً للرعاية الصحية والرقابة الطبية في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن".ودعا المواطنين إلى "ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة وفي حال وجود شكوك وأعراض للمرض على الحيوانات يجب إبلاغ الفرق البيطرية"، منوهاً بأن "على المواطنين المنشغلين بتربية الحيوانات أو منتجاتها مراجعة المستشفيات بسرعة ودون تأخير في حال ظهور أي أعراض مرضية".