العراق يستعد لافتتاح مكاتب لـ مواقع التواصل

وقالت عضو والاتصالات والحوكمة في منى المحمداوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "هناك توجه حكومي لتعزيز التعاون المباشر مع شركات التواصل الاجتماعي"، مبينة أن " والاتصالات بدأت بالفعل حوارات مع بعض المنصات ومنها " " وطرحت فكرة افتتاح للشركة في مستقبلاً".وأضافت أنه "لا يوجد إعلان رسمي عن اتفاق نهائي لافتتاح فروع دائمة لبقية المنصات مثل "ميتا" أو "أكس" حتى الآن، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا التعاون هو تسريع الاستجابة للمحتوى المخالف والجرائم الالكترونية مع الحفاظ على حرية التعبير وفق القانون".من جانبها، قالت عضو اللجنة سمية للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، إن "وجود مكاتب او ممثلين رسميين لهذه الشركات قد يسهم في تسريع التواصل مع الجهات العراقية المختصة لمعالجة المحتوى المخالف للقانون، مثل التحريض على العنف، والابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر المحتوى غير القانوني، وذلك وفق الأطر القانونية واحترام حرية التعبير".وأضافت الحلفي، أن "الجهات العراقية تستطيع حالياً التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي عبر القنوات الرسمية وآليات الابلاغ والتعاون المعتمدة، إلا أن وجود تمثيل محلي قد يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتطوير التعاون المؤسسي إذا تم الاتفاق عليه مستقبلًا".وبينت أن "أي توجه بهذا الشأن يكون خاضعاً للمفاوضات بين والشركات المعنية، وبما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، واحترام الحقوق الرقمية، وحرية التعبير".