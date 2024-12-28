إخماد حريق داخل مجمع سكني في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإخماد حريق داخل مجمع سكني جنوب شرقي .



وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات متخذة كمنام للعمال داخل مجمع سكني ضمن منطقة الرستمية".

وأضاف أن "الحريق لم يسفر عن اصابات تذكر".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.