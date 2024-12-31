عطلة في كربلاء الخميس

نيوز – محلي

اعلن مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس محافظة علي اليساري قرر تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل". وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قادة النصر".

