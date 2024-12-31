الثقافة تحسم الجدل: منحة الصحفيين والأدباء والفنانين ستصرف بهذا الموعد

وقال البدراني في حديث للوكالة الرسمية، تابعته نيوز، إن "الإجراءات الرسمية الخاصة بصرف منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، تمت بين وزارتي المالية والثقافة".وأضاف أن "صرف المنحة للمشمولين سيكون إما الخميس أو الأحد المقبلين".