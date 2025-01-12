وبحسب وثائق رسمية وردت لـ نيوز، أنه "تقرر منع دخول عجلات الـ(تك تك) إلى مناطق: الحرية، العامرية، الخضراء، حي الجامعة، حي حطين، المنصور، اليرموك، الحارثية، والقادسية في العاصمة بغداد".وأضافت، أن القرار جاء "بسبب كثرة الحوادث وإرباك حركة السير".ادناه الوثائق: