حريق يلتهم سيارة في السليمانية (صور)

وبحسب المراسل، فان الحادث وقع أمام المحل، وأسفر عن احتراق السيارة بالكامل، دون تسجيل إصابات بشرية، سيما وأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداد النيران، فيما بدأت السلطات المحلية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.الحادثة أثارت تعاطف أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن تضامنهم مع صاحب السيارة.الصور ادناه: