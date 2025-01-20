في النجف.. يذبح الدجاج الميت بفيروس "نيوكاسل" ويبيعه "طازجا" للمطاعم (صورة)



نيوز - محليات



أعلنت مديرية صحة محافظ الأشرف، اليوم الاثنين، ضبط محل يذبح الدجاج الميت بفيروس "نيوكاسل" ويبيعه للمطاعم على شكل دجاج مذبوح وطازج.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد تلقي بلاغ عن وجود مخالفات في أحد محلات بيع الدجاج، توجهت فرق الرقابة الصحية إلى الموقع، وتمت ملاحظة أن صاحب المحل أغلقه وانصرف إلى منزله. على الفور، تمت مخاطبة لإرسال دورية مرابطة عند باب المحل لمنع نقل الدجاج الميت وغير المذبوح إلى خارج المحل".





وأضافت المديرية، أنه "عند الساعة الواحدة ليلاً، باشرت دورية النجدة المرابطة بالموقع، وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً، تم ضبط صاحب المحل متلبساً بعد فتحه للمحل. تبين وجود دجاج ميت وغير مذبوح يتم بيعه على أنه طازج، مما يشكل غشاً تجارياً واضحاً". وأضافت المديرية، أنه "عند الساعة الواحدة ليلاً، باشرت دورية النجدة المرابطة بالموقع، وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً، تم ضبط صاحب المحل متلبساً بعد فتحه للمحل. تبين وجود دجاج ميت وغير مذبوح يتم بيعه على أنه طازج، مما يشكل غشاً تجارياً واضحاً".