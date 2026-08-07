فتح الإجازات باستثناء عدد من التشكيلات في وزارة الداخلية

وقال المصدر لـ” نيوز”، إن "القرار يستثني القادة والآمرين، وقوات الحدود، والشرطة الاتحادية، وطاقة الدفاع المدني، وشرطة الكهرباء، والشرطة البيئية، فضلاً عن جميع مديريات وأقسام ".وأضاف أن "القرار يأتي ضمن توجيهات تنظيمية خاصة بسير العمل في التشكيلات المستثناة".