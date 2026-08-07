الإعلام والاتصالات تصدر تحذيراً يخص شركة ستارلنك في العراق

وذكر بيان للهيئة، أن الادعاء بالحصرية في تمثيل شركة ستارلنك، هو تضليل للمستهلكين الراغبين في الحصول على عبر الأقمار الاصطناعية.وأوضحت أن الإعلان عن أي وكيل أو بائع معتمد لشركة ستارلنك سيصدر رسمياً عبر القنوات المعتمدة للهيأة والشركة ذاتها، فور استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لذلك.وطالبت الهيئة، المستهلكين والمؤسسات الحكومية بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تدّعي تمثيل شركة ستارلنك أو بيع منتجاتها بصفة رسمية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من أي معلومات تتعلق بالتوكيلات المعتمدة.